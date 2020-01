Il Ponte Morandi come l’Heysel o Superga, a San Siro un’altra vergogna del tifo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si può inneggiare, durante una partita di calcio, al crollo di un Ponte che ha trascinato con sé 43 vite? No, ovviamente. come non si può inneggiare ad una tragedia come quella di Superga o dell’Heysel. Ma evidentemente di bestie sono popolati i nostri stadi. Perché è successo. Ancora una volta. E’ accaduto lunedì, il giorno della Befana, allo stadio Meazza. La partita incriminata era Milan-Sampdoria e qualcuno, tra le fila dei milanisti, ha pensato bene di intonare cori contro i tifosi della Samp in cui, appunto, si inneggiava alla tragedia del Ponte sul Polcevera. Naturalmente la cosa non è passata inosservata a chi, in quel crollo, ha perso persone care. Ad esporsi, sull’accaduto, è Egle Possetti, presidente del comitato vittime del Ponte Morandi. “Lo sport dovrebbe essere qualcosa che unisce, che fa sorridere, che crea svago, che crea squadra e che, con senso ... Leggi la notizia su ilnapolista

