Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: UMBERTO nei guai, guerra in casa Guarnieri (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Scoppia la guerra in casa Guarnieri: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 sono ricche di colpi di scena e di stoccate inferte dalla nobile Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) verso UMBERTO Guarnieri (Roberto Farnesi), oggetto dei suoi tormenti e dei suoi desideri. La fiction daily di Rai 1 è entrata nel vivo delle vicende e, se ormai siamo riusciti a entrare nella psiche dei personaggi, sappiamo benissimo cosa sia capace di fare una donna ferita, soprattutto se quella donna si chiama Adelaide. Ricordiamo infatti, nella precedente stagione, come la Contessa abbia messo in ginocchio il cognato scindendo il patrimonio di famiglia e lasciando dunque UMBERTO senza capitali su cui poggiare i suoi affari e soprattutto la sua banca. Da questo colpo il Guarnieri senior ancora non si è ripreso e infatti il fulcro di questa nuova annata è l’accaparrarsi l’eredità ... Leggi la notizia su tvsoap

sole24ore : Rolling Stones, U2, Ac/Dc: Amsterdam è il paradiso fiscale delle rock band Ascolta la nuova puntata del #podcast 'F… - dvcaradonna : #IranAttacks Voi siete i soli abbastanza stupidi per tormentarvi al pensiero del tempo e delle distanze senza limit… - RistoriAmo : RT @Stefano42215491: Nel mondo greco e romano alle spezie si attribuiva un origine mitica, identificata nel giardino delle delizie detto “P… -