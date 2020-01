Il Papa e i vescovi a Bari per i migranti: ecco l'incontro della Cei (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Un "appuntamento sinodale" a Bari per parlare di migranti e di Mediterraneo: questa è l'ultima mossa della Cei. Confermata la presenza del Papa Non è ancora il tempo di un "Sinodo della Chiesa italiana", del quale si continua a discutere, ma è quasi arrivato il periodo in cui il Papa e i vescovi del Belpaese si confronteranno a Bari sul tema del Mediterraneo. Sullo sfondo, manco a dirlo, permane la questione della gestione dei fenomeni migratori, su cui la Cei continua a porre focus su focus. "Mediterraneo, frontiera di pace", che è il titolo dell'appuntamento sinodale, avrà luogo nel capoluogo pugliese, a partire dal prossimo 19 febbraio. L'ufficializzazione sulla presenza dell'ex arcivescovo di Buenos Aires all'evento dei vescovi è arrivata solo nel corso della mattinata di oggi. Le conclusioni, stando a quanto emerso dal calendario che riguarda le attività ... Leggi la notizia su ilgiornale

