Il Mattino: Demme trattativa prioritaria per il Napoli, pronta un’offerta di 20 milioni per il Lipsia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non solo Lobotka sotto i riflettori del Napoli, come annunciato ieri da Sky il ds azzurro Giuntoli starebbe valutando anche Diemme del Lipsia se l’affare con il Celta Vigo non dove andare in porto. Secondo quanto riporta oggi il Mattino sarebbe già pronta un’offerta del Napoli per convincere i tedeschi a cedere. Demme può esser un 5 davanti la difesa, che stringe il campo agli avversari, che prova a chiudere i corridoi centrali e a pulire l’uscita palla così come vuole Gattuso. Cristiano Giuntoli, ds azzurro, ha già imbastito la trattativa. Pronto un accordo di quattro anni (con opzione per il quinto) sempre attorno ai due milioni di euro. La trattativa è stata considerata come prioritaria dalla Ssc Napoli ed è per questo motivo che si sta lavorando ai fianchi del Lipsia, club che non ha certo bisogno di liquidità. I tedeschi, però, sono abituati a vendere, i rapporti tra i ... Leggi la notizia su ilnapolista

