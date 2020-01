Il Ken umano diventa Barbie: “Mi sono sempre sentita donna” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La generazione dei 40enni potrebbe subire un trauma. Ma state tranquilli, non è Ken che si trasformerà in Barbie ma Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano. Alves, brasiliano classe 1983, è balzato alle cronache per aver subito più di 60 interventi e un centinaio di trattamenti estetici al solo scopo di realizzare il suo sogno: assomigliare al mitico fidanzato di Barbie! Occhi, labbra, zigomi ma non solo, anche addome, glutei e perfino bicipiti, tutto ben confezionato grazie a chili di silicone. Entrato a far parte del guinness dei primati per il numero di interventi di chirurgia estetica subiti, dopo aver fatto parlare di sé il mondo, esser stato fotografato da tutti i rotocalchi ed intervistato da centinaia di testate giornalistiche, Alves torna a far parlare di sé. Ha, infatti, recentemente deciso di sottoporsi ad una nuova serie di interventi al fine, questa volta, di ... Leggi la notizia su cronacasocial

