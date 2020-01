Il Grande Fratello Vip non andrà in onda 24h al giorno, ecco tutti gli orari di messa in onda (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le luci della casa del Grande Fratello Vip stanno per accendersi ed Alfonso Signorini, il conduttore di quest’anno, è pronto a far entrare nel reality più famoso del mondo i concorrenti che proveranno a superare tutte le nomination pur di arrivare in finale. Come già anticipato nei giorni precedenti, saranno 19 le celebrità che si metteranno in gioco, mentre quattro ex concorrenti del Grande Fratello si contenderanno i due posti a disposizione per provare ad unirsi al resto del gruppo. Per quanto riguarda il resto del cast, sono già stati confermati e annunciati i due opinionisti inediti, ovvero Wanda Nara, moglie del celebre calciatore Icardi, e Pupo. Parlando invece della programmazione, il Grande Fratello Vip andrà in onda per la sua prima puntata Mercoledì 8 Gennaio, mentre il secondo appuntamento è fissato già per Venerdì 10. Dalla settimana seguente, il reality ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - GrandeFratello : Noi non vediamo l’ora di conoscere meglio i nostri Vip! E voi!? Grande Fratello vi aspetta domani, in prima serata,… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -