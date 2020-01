Il discorso di Trump sulla guerra Usa-Iran: “Nuove sanzioni economiche” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Donald Trump è comparso davanti alla stampa americana e ha tenuto un discorso sulla crisi in Iran e l’uccisione di Qassem Soleimani. Il presidente ha fatto sapere che “nessun americano è stato ferito o ucciso” nel raid in Iraq e che i “danni sono stati minimi. Le nostre basi militari sono al sicuro. L’Iran è stato il principale covo del terrorismo alla ricerca di un’arma nucleare, ma noi non lasceremo mai che questo accada”. Il discorso di Trump Con l’uccisione di Soleimani “abbiamo preso una decisione di agire per fermare un terrorista e per salvare vite americane. Soleimani era uno dei più grandi terroristi a livello mondiale, responsabile di terribili atrocità: lanciava attacchi contro obiettivi civili, ha ferito e ucciso centinaia di statunitensi. Dopo l’attacco a Baghdad che ha ucciso anche un americano, aveva orchestrato ... Leggi la notizia su notizie

NAntoniomaria : RT @GermanoDottori: Trump torna a privilegiare le armi economiche. Apparentemente non ci saranno nuove rappresaglie. Ho commentato il disco… - Roby_Giordano : Trump nel discorso sulla crisi con l'Iran: 'Dobbiamo raggiungere un accordo che permetta all'Iran di crescere e prosperare' - frarocchetti : RT @annalisaPe: #Iran Discorso di Trump apre spazio per de-escalation. Senza rimozione delle sanzioni, però, è difficile che situazione si… -