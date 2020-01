Il consigliere di destra che si indigna perché un prete usa il simbolo dei primi cristiani e pensa sia una “Sardina” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «Oltre ai preti immigrazionisti, abbiamo anche i preti sardine. Roba da matti!», non trattiene lo sdegno Alex Cioni, consigliere comunale di Schio e volto storico dell’estrema destra, che su Facebook denuncia l’ennesimo caso di sacerdote schierato con le Sardine. E così dopo aver tentato di accomunare la memoria dei deportati nei campi di sterminio nazista a quella dei fascisti che morirono durante la guerra di liberazione Cioni Il consigliere di destra che si indigna perché un prete usa il simbolo dei primi cristiani La prova del misfatto è uno striscione appeso sulla facciata della chiesa a Ponte dei Nori a Valdagno (Vicenza) nel quale è raffigurato un pesce. Ma sotto a quel pesce c’è una scritta in greco: ΙΧΘΥΣ, ichthys appunto, che significa pesce. Forse il sacerdote ci sta dicendo che quella raffigurata sopra non è una sardina ma un generico pesce? No, perché ... Leggi la notizia su nextquotidiano

