Il Comune di Milano compra tre immobili: previsto trasloco uffici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Comune di Milano ha comprato tre immobili nelle zone Corvetto, Bovisa e Cenisio. La ragione di questi acquisti è la decentralizzazione di alcuni servizi di diversi assessorati. In tutto saranno circa 2.500 i dipendenti che, nei prossimi mesi ed entro l’inizio del 2021, traslocheranno in altri spazi. Il trasferimento costerà in totale 102 milioni di euro. L’obiettivo, però, è di liberare alcune sedi centrali le quali, per valore e prestigio, potranno essere vendute permettendo così di incassare ottime quantità di denaro. Gli stabili acquistati dal Comune si trovano via Sile 8, in zona Corvetto; via Durando 38, nella zona del Politecnico in Bovisa; via Principe Eugenio 33, in zona Cenisio. Comune di Milano compra tre immobili L’immobile di via Sile è uno spazio di 34mila metri quadri disposti su sette piani i quali verranno tutti opportunamente adattati alle ... Leggi la notizia su notizie

