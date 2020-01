Il cantante mascherato UNICORNO chi è: chi si nasconde dietro il costume sognante (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oggi 8 gennaio 2020 la conferenza stampa di presentazione della prima edizione de Il cantante mascherato, il talent show che nel mondo ha riscosso un grandissimo successo. Numeri altissimi che hanno portato Milly Carlucci, la Endemol e la Rai a investire su questo progetto. Manca ormai pochissimo: il 10 gennaio 2020 in onda la prima puntata durante la quale conosceremo gli 8 vip, otto artisti famosissimi in Italia e non solo, che parteciperanno allo show del venerdì sera di Rai 1. Tra i concorrenti in gara c’è UNICORNO, o meglio un artista che ha scelto di indossare il costume da UNICORNO. Chiaramente anche in questo caso, tutto top secret: nessuno sa chi c’è nascosto sotto un costume molto vaporoso che lascia immaginare che, sotto all’abito, ci possa essere una donna. Ma come ha ricordato Milly Carlucci, nulla è come sembra. Dalla conferenza stampa di oggi sono ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

