Il cantante mascherato CONIGLIO chi è: chi si nasconde sotto le grandi orecchie (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione de Il cantante mascherato il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci al debutto il 10 gennaio 2020 in prime time. Visto il grande lavoro promozionale fatto da tutta la squadra Rai, è praticamente impossibile non sapere di che cosa si tratti! Ma per chi non lo sapesse rispieghiamo tutto: 8 vip in gara saliranno sul palco del cantante mascherato indossando un costume, tra i quali il CONIGLIO, e canteranno. Gli artisti in gara non sono necessariamente dei cantanti, possono essere anche attori, personaggi del mondo dello sport o dello spettacolo! Tra gli otto costumi in gara nella prima edizione de Il cantante mascherato ci sarà anche quelli di CONIGLIO! Come avrete capito nessuno, a parte Milly Carlucci e gli autori dei singoli personaggi, sanno chi si nasconde “dentro” il costume. Tra le otto maschere in gara ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

