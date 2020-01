Il bimbo autistico escluso dalla recita non fa ritorno a scuola dopo le feste (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAfragola (Na) – Nella giornata di ieri sono rientrati negli istituti scolastici gli alunni delle scuole napoletane. Rientrati tutti tranne uno. Infatti il piccolo Andrea, il bimbo autistico escluso dalla recita di Natale di una scuola privata ad Afragola, nel napoletano, non ha fatto il consueto ritorno in classe dopo le festività. La madre, rene noto, che la decisione di far tornare Andrea a scuola è legata alle promesse fatte a quest’ultima dall’istituto scolastico. “Siamo in contatto con le istituzioni locali. –racconta la madre all’Ansa – Stiamo cercando la giusta soluzione per un rapido inserimento in una scuola capace di dargli l’assistenza di cui ha bisogno, non come succedeva nella precedente, dove oltre a essere stato emarginato non veniva trattato adeguatamente”. L'articolo Il bimbo autistico escluso dalla recita non fa ritorno a ... Leggi la notizia su anteprima24

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, il bimbo autistico escluso dalla recita non torna a scuola - mattinodinapoli : Napoli, il bimbo autistico escluso dalla recita non torna a scuola - antogea : RT @PediatriaOggi: Bimbo autistico canta #Hallelujah e commuove il mondo con la sua voce. Justin Kiely ha 9 anni e vive a Dublino. A 3 anni… -