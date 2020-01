Il 25 gennaio la prossima passeggiata spaziale di AstroLuca (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anno nuovo, nuove passeggiate spaziali: sono tre per quattro astronauti. gennaio si annuncia un mese intenso sulla Stazione spaziale Internazionale. Il 15 e il 20 sarà la volta di Jessica Meir e Christina Koch, entrambe della Nasa e celebri per essere state le protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile; il 25 è prevista la quarta uscita per Luca Parmitano, dell’Agenzia spaziale Europea (Esa) e il collega Andrew Morgan della Nasa, per completare la sostituzione dell’impianto di raffreddamento del cacciatore di antimateria Alpha Magnetic Spectrometer (Ams). Per Jessica Meir, che guiderà entrambe le attività extra-veicolari, sarà la seconda e terza passeggiata spaziale della sua carriera, per Christina Koch la quinta e la sesta. Le due astronaute dovranno completare la sostituzione di quelle a nichel-idrogeno dei pannelli solari della Stazione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Dacos19918832 : @saldare86 In questo mercato di gennaio è meglio che non spendano soldi, un pò perchè la prossima stagione avremo u… - Massi7Md : @chribani Dalle mosse che stanno facendo mi sembra che stiano già programmando per la prossima stagione. Almeno sp… - vojisoflov : @matteosalvinimi @BorgonzoniPres ma ti candidi tu o la borgonzoni ? non vedo l'ora che passi il 26 gennaio così da… -