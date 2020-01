I significati nascosti dell'arte, tesoro del passato per leggere il presente (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Spiegare il senso di una mostra attraverso le storie che i quadri raccontano rappresenta uno degli obiettivi di una corretta didattica, che non si soffermi sui meri dati tecnici, ma vada oltre il periodo di riferimento di un dipinto permettendo al visitatore di entrare nel vivo di una storia e di comprenderne il contesto.Questo è lo sforzo che ho compiuto nella cura di un’esposizione dal titolo la ”Giustizia nell’arte” in corso a Palazzo Reale a Napoli fino alla fine di gennaio, che volutamente è arricchita da didascalie “parlanti”. Raccontare il tema della giustizia nell’arte dalla notte dei tempi, sarebbe stato un po’ troppo ambizioso e soprattutto poco realizzabile. La chiave di lettura di questa esposizione va ricercata nel racconto dell’immagine della giustizia e del tema del giudizio i cui aspetti, canonici e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

