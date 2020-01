I pronostici sportivi di oggi, mercoledì 8 gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I pronostici di mercoledì 8 gennaio: la partita più attesa di oggi è la prima semifinale della nuova edizione della Supercoppa di Spagna, che si gioca allo stadio della Città dello Sport “Re Abd Allah” a Gedda, in Arabia Saudita. Valencia-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv gratis su NOVE. La visione sarà disponibile anche in live streaming sul sito Dplay. In Inghilterra si gioca la seconda semifinale di andata di League Cup, di fronte Leicester e Aston Villa. La partita, che verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN, vede favorito il Leicester secondo in classifica in Premier League. L’Aston Villa, in difficoltà in campionato, è alle prese anche con dei problemi di formazione per gli infortuni di Tom Heaton, Wesley, John McGinn e Matt Targett. Stasera si giocano anche altre tre partite dei quarti di finale di Coupe de la Ligue, tutti trasmessi in diretta streaming ... Leggi la notizia su ilveggente

