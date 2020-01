I missili iraniani non sono la “terza guerra mondiale” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Amministrazione Trump e l’Iran non hanno voglia di fare una guerra che avrebbe risultati disastrosi – soprattutto per l’Iran, perché non ci sarebbe un’invasione di terra ma uno scambio di colpi a distanza. Questa notte l’Iran ha lanciato 22 missili balistici contro due basi militari in Iraq che os Leggi la notizia su ilfoglio

repubblica : 'Soleimani Martire', missili iraniani contro truppe Usa. Caccia americani in volo sulla Siria [aggiornamento delle… - Agenzia_Ansa : Negli attacchi iraniani, colpita anche la base di Erbil, dove è presente il contingente italiano. Militari tutti il… - Agenzia_Italia : Pioggia di #missili iraniani sulle basi Usa in Iraq. è l'operazione Soleimani Martire #IranvsUSA -