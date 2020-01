I missili dell’Iran hanno colpito anche la base di Erbil, piena di soldati italiani: tutti illesi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Iran attacca basi Usa in Iraq: a Erbil soldati italiani illesi, nascosti in un bunker Sono due le basi militari Usa colpite dall’attacco missilistico condotto stanotte dall’Iran in Iraq, quella di al-Asad e quella di Erbil: nel nostro Paese si tiene il fiato sospeso soprattutto per la seconda, visto che in quella struttura è presente un corposo contingente di soldati italiani. Il bilancio totale dell’attacco, secondo fonti iraniane, è di 80 morti e oltre 200 feriti. Gli Stati Uniti, però, non hanno confermato questi numeri, parlando di alcune vittime civili irachene ed escludendo che ci siano morti tra i militari. In ogni caso, per fortuna, le notizie che arrivano dall’Iraq e riportate dal Pentagono sono incoraggianti: secondo quanto dichiarato dal portavoce Jonathan Hoffman, infatti, non ci sono vittime italiane nella base di Erbil. I soldati italiani nella base ... Leggi la notizia su tpi

