I Concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono stati tutti annunciati? Anticipazioni dell’8 gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alfonso Signorini e i suoi sono pronti per aprire la porta rossa ai Concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, ma siamo sicuri che tutto sia stato già annunciato? Chi è abituato a vedere il reality di Canale 5 sa bene che in quasi venti anni in molti non sono stati annunciati e alla fine si sono presentati, in un modo o nell'altro, davanti alla porta rossa più famosa al mondo, succederà lo stesso anche questa sera? Niente al momento lascia pensare che ci siano Concorrenti misteriosi non ancora annunciati, almeno per questa prima puntata, e in conferenza stampa lo stesso Alfonso Signorini ha spiegato che quest'anno sarà tutto diverso e che "questa sarà la sua edizione".Il direttore di Chi ha voluto mettere la firma al reality e, alla soglia dei suoi 20 anni, ha deciso di riappropriarsi dell'etichetta di "vip" per tracciare un confine netto con la versione non famosi condotta da ... Leggi la notizia su optimaitalia

Raiofficialnews : “#IlCantanteMascherato è per me una vera scommessa. La caratteristica del programma è la segretezza dei protagonist… - WSimoSimo : Ma tutto questo interesse x la scomparsa di favoloso é solo x parlare dei concorrenti o far parlare i concorrenti… - NormaSu53723634 : RT @Raiofficialnews: “#IlCantanteMascherato è per me una vera scommessa. La caratteristica del programma è la segretezza dei protagonisti.… -