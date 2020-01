Hustlers, la donna che ha ispirato il film con Jennifer Lopez chiede 40 milioni di indennizzo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Samantha Barbash, la donna che ha ispirato il film Le ragazze di Wall Street, ha chiesto allo studios di Jennifer Lopez 40 milioni di dollari per diffamazione. La donna che ha ispirato il personaggio di Jennifer Lopez in Le ragazze di Wall Street, Samantha Barbash, ha fatto causa alla società di produzione dell'attrice chiedendo 40 milioni di dollari di indennizzo per aver utilizzato la sua vicenda personale senza il suo consenso, accusandoli di diffamazione. A riferirlo è il sito di gossip TMZ; nel caso le richieste venissero accolte, sarebbero una bella tegola sulla testa della sua protagonista che proprio in queste settimane sta raccogliendo riconoscimenti importanti per la sua interpretazione. Sebbene Jennifer Lopez non sia stata nominata direttamente nella causa, Samantha Barbash afferma che la società di ... Leggi la notizia su movieplayer

