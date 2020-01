Hockey pista, Sandrigo e Breganze pareggiano nel posticipo della quindicesima giornata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sandrigo e Breganze alla fine chiudono sul 2-2 uno dei tanti derby vicentini del Campionato Italiano di Hockey pista. L’incrocio valevole come posticipo della quindicesima giornata della stagione regolare sorride quindi di più agli uomini di Vanzo rispetto a quelli di Mir, che lasciano per strada due punti. La cronaca – In pista è un continuo botta e risposta: Vazquez infiamma i tifosi di casa col gol del vantaggio, ma Mitjans e Borgo replicano per i rossoneri che vanno al riposo sull’1-2. Nella ripresa però è Nicoletti a ristabilire la parità finale trafiggendo Veludo per il 2-2. La classifica – Breganze rallenta la sua marcia in zona playoff attestandosi al quarto posto, a quota 27, dietro a Lodi (34), Forte dei Marmi (33) e Trissino (29), mentre Sandrigo trova un punto che – in zona retrocessione – gli consente di agganciarsi al trenino di Bassano ... Leggi la notizia su oasport

