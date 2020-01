‘Ho ingerito del…’: Michelle Hunziker disperata su Instagram, il motivo [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Michelle Hunziker: un 2019 da ricordare Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Michelle Hunziker Infatti quest’ultima ha condotto con grande successo due edizioni di All Together Now, Una terminata giovedì scorso, e Amici Celebrities. Per non pagare del tg satirico prima con Gerry Scotti e poi con Ezio Greggio. Quindi la soubrette svizzera ha tutte le carte in regola per essere felice e soddisfatta. Tuttavia nelle ultime ore la madre di Aurora Ramazzotti si è mostrata disperata sul suo profilo Instagram. Per quale ragione cosa le è successo? La soubrette svizzera disperata su Instagram: cosa è successo? Il suo malessere non è dovuto alla sua vita sentimentale. Infatti nonostante qualche piccola scaramuccia che tutte le coppie hanno, il matrimonio con Tomaso Trussardi procede a gonfie vele. Inoltre, Michelle Hunziker è molto soddisfatta del percorso che la sua ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Ho ingerito del...': Michelle Hunziker disperata su Instagram, il motivo [FOTO] - - jankellenea : RT @jergdr: che acidità di stomaco, ho ingerito troppe teste di cazzo. qualche rimedio naturale? - adamvpreston : RT @jergdr: che acidità di stomaco, ho ingerito troppe teste di cazzo. qualche rimedio naturale? -