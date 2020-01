Harry e Meghan si trasferiscono in Canada rinunciando al titolo reale? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Harry e Meghan si trasferiscono in Canada rinunciando al titolo reale? Harry e Meghan sempre più vicini al trasferimento (e alla rinuncia al titolo). Che l’ipotesi di un trasloco dal Regno Unito dei duchi di Sussex si stia facendo sempre più concreta ne sono convinti i tabloid inglesi, i quali vedrebbero la coppia reale andare a stabilirsi definitivamente in Canada. Qualche sospetto in più, in effetti, è sorto dopo che Meghan e Harry hanno inaugurato il 2020, a livello di impegni ufficiali, visitando la Canada House di Londra per ringraziare i canadesi della loro ospitalità. I Sussexies durante le festività natalizie hanno infatti passato ben tre settimane dall’altro lato dell’Atlantico, in Canada, in una casa del valore di 14,1 milioni di dollari affittata nei pressi di Vancouver. E, secondo quanto riportato dal The Sun e da altri giornali britannici, i due sarebbero ... Leggi la notizia su tpi

CristiMarconi : Meghan e Harry si sono dimessi da reali. Si cercheranno un lavoro. Saranno sempre più spesso negli Stati Uniti.… - zazoomnews : Harry e Meghan emarginati dalla Famiglia Reale vogliono trasferirsi in Canada - #Harry #Meghan #emarginati #dalla - infoitcultura : Harry e Meghan pronti a rinunciare al titolo reale per trasferirsi in Canada -