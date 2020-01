Harry e Meghan rinunciano allo status di reali: il lungo addio alla Royal Family [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Harry e Meghan prendono le distanze dalla Famiglia Reale. Dopo le voci dei mesi passati, le presunte tensioni dell’ex attrice americana con i cognati, il principe William e Kate Middleton, i duchi di Sussex hanno deciso di fare un passo indietro e di mettere fine al loro ‘lungo addio’ alla Famiglia Reale. il primo segnale del distacco era arrivato qualche settimana fa, quando la coppia ha annunciato che avrebbe trascorso le vacanze di Natale in Canada mentre la tradizione vuole l’intera Famiglia Reale riunita per le feste di fine anno a Sandringham. Tradizione a cui Meghan aveva preso parte prima ancora delle nozze, nel 2017, quando era ancora solo la fidanzata di Harry. I dissapori per la attrice americana erano evidenti da tempo. In autunno, subito dopo il ritorno dal viaggio in Africa, i duchi di Sussex avevano deciso di parlare dei loro tormenti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

