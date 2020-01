Harry e Meghan rinunciano alla famiglia reale: “Andiamo a lavorare” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il principe Harry ha annunciato che lui e sua moglie, la duchessa Meghan Markle, intendono «fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale» Il principe Harry ha annunciato che lui e sua moglie, la duchessa Meghan Markle, intendono «fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale», come riferisce l’agenzia Reuters. La coppia ha annunciato la decisione anche in un post su Instagram sul loro account Sussex Royal in cui si legge che Harry e Meghan intendono dividersi tra Regno Unito e Nord America e che lavoreranno per diventare «finanziariamente indipendenti». «Dopo molti mesi di riflessione abbiamo scelto di fare una transizione quest’anno», si legge nel post, in cui si precisa comunque che i due continueranno «a sostenere appieno Sua Maestà la Regina». La notizia era stata anticipata da alcune indiscrezioni della stampa ... Leggi la notizia su howtodofor

