Harry e Meghan Markle divorziano dalla Famiglia Reale: comunicato ufficiale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Harry e Meghan Markle divorziano dalla Famiglia Reale. La cosa è stata ufficializzata dai Sussex con un comunicato ufficiale diffuso sui social. Harry e Meghan Markle fuori dalla Famiglia Reale: è ufficiale Da mesi si parlava di un possibile abbandono della Famiglia Reale da parte di Harry e Meghan Markle. La coppia, infatti, da mesi ormai mostrava i segni di una sofferenza all'interno dei Windsor e degli impegni di Corte. Un ulteriore indizio del malcontento dei Sussex è stato proprio l'intervista rilasciata dall'ex attrice di Suits alla fine del royal tour in Africa. La coppia, inoltre, ha deciso di trascorrere il Natale lontano dall'Inghilterra e dai parenti, per ritirarsi con il piccolo Archie Harrison in Canada. Adesso, però, Harry e Meghan hanno reso ufficiale il loro abbandono alla Famiglia Reale con un comunicato.

