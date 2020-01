Harry e Meghan emarginati dalla Famiglia Reale, vogliono trasferirsi in Canada (Di mercoledì 8 gennaio 2020) emarginati dalla Famiglia Reale e con un figlio che non sarà mai principe. Harry e Meghan sarebbero stanchi del ruolo di comprimari all’interno della Royal Family e sarebbero disposti a rinunciare al titolo regale del quale godono, quello di “Sua Altezza Reale”. La bomba è lanciata dal tabloid di Rupert Murdoch, il Sun che fiumi d’inchiostro (buono o velenoso che sia) versa sulle vicende dei Reali. L’indiscrezione del Sun Un ruolo di secondo piano per Harry Windsor e Meghan Markle, una situazione di impasse nella quale l’unica soluzione possibile è lasciare andare la vita vecchia per una nuova di zecca. Un sogno cullato da entrambi? O è stata forse Meghan a fare opera di convincimento? Il Sun cita le parole di alcuni “presunti amici” della coppia, ma ovviamente non ci sono né controprove né conferme da parte della Famiglia Reale. Il ... Leggi la notizia su forzazzurri

infoitcultura : Harry e Meghan pronti a rinunciare al titolo reale per trasferirsi in Canada - HmrconI : Ciao ?????? - zazoomnews : Harry e Meghan Markle vogliono davvero trasferirsi in Canada? - #Harry #Meghan #Markle #vogliono -