Harry e Meghan "divorziano" dalla famiglia Reale: l'annuncio sui social, lavoreranno e saranno indipendenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è una decisione che stupisce, da tempo era nell'aria e il 2020 si apre con una notizia che comunque desta scalpore in tutto il mondo, nonostante non sia una grossa sorpresa. Harry e Meghan lo hanno fatto: hanno deciso di lasciare la famiglia Reale, di rendersi autonomi e di poter gestire al meglio la loro vita. Lasciando la famiglia Reale rinunciano si a tanti privilegi , dovranno lavorare per vivere e mantenersi senza contare sui soldi della famiglia Reale, ma anche ai tanti oneri che i membri della Royal Family hanno. E chissà se Meghan tornerà a fare l'attrice! Di certo potrebbe succedere di tutto. Il 2020 si apre con questo grande annuncio e ci si può davvero aspettare di tutto visto che Harry e Meghan, pur non facendo parte della famiglia Reale, continueranno di certo a essere seguitissimi da media di tutto il mondo, paparazzi inclusi. I duchi del Sussex ...

