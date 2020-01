Harry e Meghan abbandonano la famiglia reale: “Passo indietro, vogliamo lavorare” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il principe Harry e Meghan Markle, la coppia più chiacchierata di Buckingham Palace, lasciano la famiglia reale: con un lungo post su Instagram hanno annunciato la loro intenzione di “essere indipendenti finanziariamente”, quindi lavorando, pur continuando a offrire il loro pieno sostegno alla Regina Elisabetta. L’annuncio di Buckingham Palace conferma le anticipazioni del Sun anche sull’intenzione dei duchi di Sussex di dividere nel prossimo futuro il loro tempo “fra il Regno Unito e il Nord America”. La decisione è stata ufficialmente approvata dalla regina. “Dopo mesi di riflessione e discussioni, abbiamo scelto di fare una transizione importante quest’anno, cominciando a ritagliarci un nuovo ruolo all’interno di questa istituzione” si legge nel post “Intendiamo fare un passo indietro da membri ‘anziani’ ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

