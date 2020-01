Hamilton alla Ferrari, ecco perché ora il trasferimento è quasi impossibile (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Leclerc, Vettel e Verstappen: i tre fattori che rendono (quasi) impossibile il passaggio di Hamilton alla Ferrari. Hamilton alla Ferrari? Forse no. Dopo il grande ottimismo che ha caratterizzato la fine del 2019, il matrimonio tra il Campionissimo e la Rossa sembra destinato a saltare. Le nozze sono fissate per il 2020, ma tra moglie e marito stanno spuntando troppe distrazioni che potrebbero mandare tutto a monte. Motorsports: FIA Formula One World Championship WM Weltmeisterschaft 2017, Grand Prix of Australia, 44 Lewis Hamilton (GBR, Mercedes AMG Petronas Formula One Team), Melbourne Foto imago/HochZwei/Insidefoto Ferrari, Charles Leclerc resta la prima scelta Il primo terzo incomodo si chiama Charles Leclerc. Il campioncino monegasco corre per vincere. Anzi, per fare la storia la Rossa di Maranello. Nel suo primo anno ha sofferto la presenza di Sebastian Vettel, un ... Leggi la notizia su newsmondo

