Guerra o tregua | gli occhi del mondo sono puntati su Donald Trump

Libia - Erdogan dà il via al dispiegamento di truppe turche : «Spedizione per tregua - non per Guerra» : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’avvio del dispiegamento di truppe in Libia a sostegno del governo di Tripoli, sulla base del voto del Parlamento di Ankara del 2 gennaio scorso. I militari hanno iniziato «gradualmente» il dispiegamento, ha detto. Un annuncio, quello di Erdogan, arrivato in serata a sorpresa, quando sembrava che potesse ancora prevalere la carta della diplomazia e che l’annuncio del possibile ...