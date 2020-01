Grave lutto nel mondo della tv: Silvio Horta si è suicidato a 45 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) lutto nel mondo dello spettacolo: Silvio Horta è morto a 45 anni. Il creatore della serie tv Ugly Betty è stato trovato morto a Miami. In base a come è stato trovato, Silvio Horta sembrerebbe essersi tolto la vita. Secondo alcune fonti, Silvio Horta si sarebbe sparato. L’uomo che aveva raggiunto il successo grazie alla serie tv Ugly Betty – interpretata da America Ferrera – aveva lavorato anche ad altro. Per esempio il thriller Urban Legend, The Chronicle e Jake 2.0. Secondo quanto riporta Variety, l’uomo è stato trovato morto in un model di Miami. Pare che si sia suicidiato ma non è ancora chiaro il motivo. Grazie alla serie Ugly Betty, vinse anche due Golden Globe e riconoscimenti vari in tutto il mondo. L’agente di Horta si è riservato di dare ulteriori informazioni in merito e ha lasciato alla famiglia il compito, nel caso volesse, di aggiungere dettagli sulle precise cause ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

