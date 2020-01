Grande successo di pubblico per il MANN con oltre 22.000 presenze (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il MANN chiude le vacanze natalizie con oltre 22.000 visitatori tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Un Grande traguardo. Il Direttore Giulierini: “Grazie Napoli! Il nuovo anno si apre con 12.500 presenze in sei giorni”. Ancora un Grande e prestigioso traguardo per il MANN di Napoli, la cui affluenza dei numerosi visitatori delle … L'articolo Grande successo di pubblico per il MANN con oltre 22.000 presenze proviene da 2A News. Scritto da Carlo Farina Leggi la notizia su 2anews

Inter : ?? | VITTORIA! Grande successo dei nerazzurri, che si impongono nettamente al San Paolo! ?????? #NapoliInter 1?-3?… - angelomangiante : Dura abituarsi all'idea di non vederlo più in campo. Ma avrà tanti capitoli da scrivere. Ha tutto per avere success… - robertosaviano : Sono contento che #Gomorra continui ad avere un pubblico internazionale molto appassionato e un grande successo di… -