Grande Fratello Vip | Rita Rusic | età | famiglia | carriera | vita privata

Tra i tanti concorrenti che stanno entrando questa sera tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, reality arrivato quest'anno alla sua quarta edizione, anche Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e madre dei suoi due figli, Mario e Vittoria.Nata nel 1960 a Parenzo, in Istria, Rita Rusic ha 59 anni e anche al suo ingresso in casa ha voluto specificare: "Alfonso Signorini mi ha dato 61 anni. Gli ho immediatamente ricordato di lasciarmi il tempo di compierli, perché per ora ne ho soltanto 59". Ancora adolescente si trasferisce a Busto Arsizio, ed è proprio da quel momento che per Rita si aprono le porte del mondo dello spettacolo, nel quale approda inizialmente come cantante, prima del suo Grande esordio da attrice nel film Attila Flagello di Dio nel 1982.

