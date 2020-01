Grande Fratello Vip, Licia Nunez saluta e ringrazia i fan: il post su Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A poche ore dal sui ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha salutato i suoi fan su Instagram Licia Nunez è pronta a varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, la prima puntata della quarta edizione del reality andrà in onda oggi 8 gennaio e sarà condotta da Alfonso Signorini. Per la nota attrice inizia una nuova avventura televisiva, prima di partire ci ha tenuto a ringraziare e salutare tutti coloro che ogni giorno la seguono e la sostengono. Ieri, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Il mondo è fatto di porte da aprire, di opportunità da co­gliere, di esperienze da vivere. Ci tenevo a salutarvi, come ci si saluta tra amici, con una stretta di mano, un abbraccio e quel pizzico di commozione l’attimo prima di partire.” Licia Nunez, vero nome Lucia Del Curatolo, ha ringraziato i suoi tantissimi fan ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - GrandeFratello : Noi non vediamo l’ora di conoscere meglio i nostri Vip! E voi!? Grande Fratello vi aspetta domani, in prima serata,… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -