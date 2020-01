Grande Fratello Vip 4 prima puntata: anticipazioni 8 gennaio 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Grande Fratello VIP 4 prima puntata. Torna con l’attesissima prima puntata in diretta su Canale 5 mercoledì 8 gennaio 2020 la quarta edizione del reality con le celebrità. Ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Grande Fratello Vip 4 prima puntata: anticipazioni 8 gennaio 2020 La più Grande novità di questa quarta edizione del reality show è il cambio alla conduzione: Alfonso Signorini infatti prende il posto di Ilary Blasi. Insieme a lui, come opinionisti, troviamo Wanda Nara e Pupo. Durante la prima puntata di stasera vedremo come ormai tradizione una clip di presentazione di ogni vip. Alfonso Signorini, dopo averli così introdotti al pubblico, li inviterà uno ad uno a entrare nella Casa. Molti di loro si conoscono già, per altri sarà la prima volta in cui si vedranno (dopo la normale attività stampa precedente). Tra i concorrenti ci sono ... Leggi la notizia su cubemagazine

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - trash_italiano : Il #GFVIP non andrà in onda 24h, ecco tutti gli orari di messa in onda -