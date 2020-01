Grande Fratello Vip 4 2020: anticipazioni prima puntata e cast (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 2020: anticipazioni prima puntata e cast La prima serata del mercoledì si apre all’insegna delle grandi novità con il Grande Fratello Vip 4 2020. La nuova edizione del reality show esordirà oggi 8 gennaio dalle 21.20 su Canale 5 con tante sorprese, una nuova coppia di opinionisti e diciannove concorrenti appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo. Tra le celebrità di quest’anno ci saranno sia personaggi che già in passato hanno partecipato a programmi simili e professionisti alla loro prima esperienza di questo tipo. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip! Grande Fratello Vip 4 2020: anticipazioni prima puntata e cast Si prospetta una quarta stagione davvero interessante quella del Grande Fratello Vip che prenderà il via stasera 8 gennaio. Al timone della trasmissione ci sarà l’esperto di ... Leggi la notizia su termometropolitico

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - GrandeFratello : Noi non vediamo l’ora di conoscere meglio i nostri Vip! E voi!? Grande Fratello vi aspetta domani, in prima serata,… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -