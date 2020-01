Grande Fratello Vip 2020, prima puntata – Serena Enardu va al televoto, Fabio Testi nel privé con i 4 ex gieffini (Di giovedì 9 gennaio 2020) prima puntata GF Vip 2020 Riparte il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it scatta il primo liveblogging del 2020, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la prima puntata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.45: Con le immagini che ripercorrono i 20 anni del GF, inizia la quarta edizione vip. 21.48: Luci e musica; in studio si balla, con Alfonso Signorini che dà il via alla serata: “Devo confessarvi una cosa, l’emozione è doppia”. E aggiunge commosso: “Essere qua è una tappa importante della mia vita professionale”. 21.52: Il conduttore accoglie subito Pupo, che canta e annuncia “Wanda la Nara, arriva Wanda la Nara”. 21.55: Mentre i due opinionisti raggiungono la loro postazione, Signorini lancia la clip sul primo vip ... Leggi la notizia su davidemaggio

