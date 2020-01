Grande Fratello il ricordo di Pietro Tarricone | Dieci anni dalla sua morte (Di giovedì 9 gennaio 2020) Questa edizione del Grande Fratello Vip festeggia i vent’anni della storia del ‘Big Brother’ e, prima dell’ingresso nella casa, il concorrente Salvo Veneziano, ricordato come il ‘pizzaiolo’ della prima edizione Nip, omaggia Pietro Taricone, scomparso Dieci anni fa. Pietro Taricone è stato il vero Grande vip della storia del Grande Fratello italiano. A Dieci anni … L'articolo Grande Fratello il ricordo di Pietro Tarricone Dieci anni dalla sua morte proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la quarta edizione di #GFVIP Conduce @alfosignorini, al suo fianco gli opinioni… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -