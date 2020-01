Graded, efficienza energetica napoletana per le strutture sanitarie di Catanzaro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Know how napoletano per l’efficienza energetica delle strutture sanitarie calabresi: sull’ultimo numero del Bollettino d’Informazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro il caso dell’impianto di trigenerazione in funzione presso il Policlinico dell’Università Magna Graecia e l’Azienda Ospedaliera Mater Domini. Si tratta di un sistema tecnologico evoluto finalizzato all’autoproduzione contemporanea di energia elettrica, termica e frigorifera e realizzato con la formula del project financing dalla società di progetto MGE Servizi Energetici (di cui è capofila Graded), che si occupa anche della gestione dell’impianto H24 garantendo i fabbisogni energetici previsti. Un impianto che unisce tecnologia ed ecosostenibilità: la cogenerazione rappresenta, infatti, un’importante fonte di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale che consente di ottenere contemporaneamente, da un unico ... Leggi la notizia su ildenaro

antonellaautero : RT @GradedSpa: Affidabilità di impresa: @CervedGroup promuove @GradedSpa per il secondo anno. Merito di una strategia aziendale orientata a… - GradedSpa : Affidabilità di impresa: @CervedGroup promuove @GradedSpa per il secondo anno. Merito di una strategia aziendale or… -