Gossip News: Giallo Favoloso ha una scheda libanese, Urtis opererà il Ken umano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo del Giallo sulla scomparsa di Luigi Favoloso, del chirurgo delle star che opererà Ken umano, di Alex Belli presto papà e del “Grande Fratello Vip” al via. LUIGI MARIO Favoloso: La scomparsa di Luigi Mario Favoloso preoccupa non poco l’opinione pubblica e soprattutto mamma Loredana che, insieme a Barbara d’Urso, indaga senza sosta sulla scomparsa del figlio. Proprio pochi minuti fa, a “Pomeriggio 5” mamma Loredana ha dichiarato: “E’ sceso a Napoli il 21 dicembre, ma era triste. Non è mai uscito di casa, era angosciato. Ho provato a capire cosa fosse successo e l’unica cosa che mi ha detto è che c’erano dei problemi nella sua relazione di coppia. Da undici giorni non si fa più vivo”. Mentre le ... Leggi la notizia su velvetgossip

