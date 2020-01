Giovanni Vernia a Vieni da me confida i nomi dei suoi figli, la scelta per entrambi (Foto) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si ride sempre quando in tv c’è Giovanni Vernia e oggi ospite diCcaterina Balivo l’ingegnere più divertente del mondo dello spettacolo ha avuto solo due pause dalle risate, una quando ha parlato dei suoi figli, l’altra per la sua Genova (Foto). Il nome della primogenita è Matilda, Giovanni e sua moglie Marika hanno scelto questo nome perché era la discoteca che Vernia frequentava sempre da giovane con il suo amico più caro. Non sappiamo se crederci davvero ma fa tutto parte della comicità naturale di un personaggio che amiamo molto da sempre. Ben diverso il momento in cui ha raccontato il perché della scelta del nome del secondo figlio. Nel 2010 è nata Matilda, nel 2015 Giulio Louis. Il primo nome era quello scelto dal primo istante quando hanno saputo della dolce attesa, poi purtroppo è accaduto qualcosa di brutto. UN MESE PRIMA DLELA NASCITA DI GIULIO MORI’ IL PAPA’ DI Giovanni ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

