Giovanni, il calciatore guerriero in coma. “Ora riposa tranquillo, ha insegnato ad amare la vita” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La famiglia di Giovanni Custodero, il 25enne pugliese entrato in sedazione profonda a causa di un sarcoma osseo, ha scritto in una lettera: "Ora riposa tranquillo, circondato dall’affetto delle persone più care, e consapevole del fatto che tutti voi state facendo il tifo per lui, senza mai dimenticare il messaggio che ha voluto diffondere in questi anni: amate la vita". Leggi la notizia su fanpage

