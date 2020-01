Giovanni Custodero, la famiglia: “Guerriero sorridente” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La fidanzata di Giovanni Custodero, il calciatore 25enne malato di sarcoma osseo che ha scelto la sedazione profonda per alleviare i suoi mali, ha pubblicato su Facebook il testo della lettera scritta dalla famiglia. Un invito a fare il tifo per il giovane e a diffondere il messaggio su cui si è basato in questi anni, ovvero di amare la vita. La lettera della famiglia di Giovanni Custodero Innanzitutto hanno spiegato chi è Giovanni, vale a dire un ragazzo come tanti che nel 2015 all’età di 23 anni ha iniziato ad avvertire un gonfiore alla caviglia sinistra mentre giocava come portiere nella squadra di calcio a 5 del Cocoon di Fasano. Dopo diversi mesi è venuto a conoscenza di essere stato colpito da una rara forma di sarcoma osseo in stadio avanzato. “Chiunque sarebbe crollato, ma lui no. Decide di amputare l’arto fin sotto il ginocchio, se questo significa poter continuare a ... Leggi la notizia su notizie

