Giovanni Custodero, la famiglia del 25enne che ha scelto la sedazione: “Guerriero sorridente. Ora riposa tranquillo, voi tifate per lui” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una lunga lettera per raccontare chi è Giovanni Custodero, il 25enne di Fasano, in provincia di Brindisi, affetto da un sarcoma osseo che lunedì ha scelto la sedazione. L’ha diffusa la sua famiglia per spiegare in quali condizioni si trova il giovane dopo la decisione presa negli scorsi giorni. “In queste ultime ore migliaia di post e articoli di giornale hanno intasato le bacheche di tutta Italia parlando di Giovanni. Ma in realtà chi è Giovanni Custodero?”, scrivono i famigliari condividendo il messaggio sui social. “Giovanni è un ragazzo come tanti, che nel 2015 all’età di 23 anni inizia ad avvertire un gonfiore alla caviglia sinistra”, ricordano. “Dopo diversi mesi, gli viene consigliato di recarsi a Firenze e a marzo 2016 viene a conoscenza della dura realtà: è stato colpito da una rara forma di sarcoma osseo in stadio avanzato. Chiunque sarebbe ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

