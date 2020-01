Giovanni Caccamo nella scuola di Amici 19 | Nella bufera le lezioni speciali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giovanni Caccamo è entrato Nella scuola di Amici 19 per una lezione speciale ai cantanti. Quella dei ballerini, invece, non è andata per il verso giusto. Ecco cosa è successo. Durante la puntata del daytime di Amici 19 sono andate in onda due lezioni speciali. I ragazzi all’interno della scuola hanno la possibilità di studiare … L'articolo Giovanni Caccamo Nella scuola di Amici 19 Nella bufera le lezioni speciali proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

nora_zirilli : RT @La_Pripra: Le negatività bisogna convertirle in risorse. Giovanni Caccamo, 8 Gennaio 2020. #Amici19 - wisegirlxgb : RT @La_Pripra: Le negatività bisogna convertirle in risorse. Giovanni Caccamo, 8 Gennaio 2020. #Amici19 - overthinkijng : RT @La_Pripra: Le negatività bisogna convertirle in risorse. Giovanni Caccamo, 8 Gennaio 2020. #Amici19 -