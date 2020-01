Giornalismo e crowdfunding, per un’informazione civica sostenuta dai lettori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Giornalismo italiano è in crisi. Scriverlo ormai equivale a dire che il cielo è azzurro. Ma in un panorama editoriale che da anni vede il calo di fatturati, lettori e copie vendute, esistono anche dei progetti interessanti e resilienti, d’informazione indipendente e civica, che molto spesso partono dal crowdfunding, coinvolgendo direttamente i propri lettori. Ve ne segnalo tre che stanno raccogliendo fondi proprio in questi giorni.Il primo è il libro-inchiesta “La terra di sotto”, che racconta i traffici illeciti e l’inquinamento ambientale del Nord Italia, lungo la linea dell’autostrada A4, che collega Torino a Venezia. L’inchiesta ha già raccolto oltre 10.000 euro ed è frutto di un team di lavoro che ha coinvolto il giornalista Luca Rinaldi, il fotografo Luca Quagliato e gli esperti Matteo Aimini e Massimo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

_bufale_ : Giornalismo e crowdfunding, per un’informazione civica sostenuta dai lettori - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Giornalismo e crowdfunding, per un’informazione civica sostenuta dai lettori - solonews1011 : RT @HuffPostItalia: Giornalismo e crowdfunding, per un’informazione civica sostenuta dai lettori -