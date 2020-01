Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, conoscete la figlia? La 25enne fotocopia del papà (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Natalia Estrada e Giorgio Mastrota a cavallo degli anni 90 sono stati una delle coppie più belle ed invidiate del piccolo schermo. Partner nel lavoro, così come nella vita, i due hanno vissuto un grande ed appassionato amore. Un legame, però, che nonostante gli inizi scoppiettanti, è terminato in modo del tutto inaspettato dopo 5 anni, lasciando senza parole i numerosi fan. Dal matrimonio è nata una figlia, che oggi ha 25 anni. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada Chi è la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada Si chiama anche lei Natalia e, nonostante la giovane età, è già mamma di Marlo. La ragazza è molto attiva sui social ed è solita pubblicare degli scatti in cui mette in mostra il suo fisico perfetto e scolpito frutto di una densa attività fisica. La Mastrota somiglia tantissimo al suo papà e sono molti i commenti lasciati dai follower che sottolineano la marcata similitudine ... Leggi la notizia su kontrokultura

_Sherbatsky__ : RT @Maria25760009: HO APPENA VISTO GIORGIO MASTROTA, NON VEDO L'ORA #lapupaeilsecchione - Maria25760009 : HO APPENA VISTO GIORGIO MASTROTA, NON VEDO L'ORA #lapupaeilsecchione - _Alessio_88 : Giorgio Mastrota che sposa Vanessa Incontrada secondo il concorrente, MA COME OSI??? #avantiunaltro -