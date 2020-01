Gianni Amelio: in “Hammamet” la caduta di un uomo di potere (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (askanews) – Un ritratto intimo, il racconto dei suoi ultimi mesi di vita, per riflettere su una delle figure più controverse e discusse del Novecento. A 20 anni dalla sua morte, Gianni Amelio porta al cinema Bettino Craxi in “Hammamet” – dal 9 gennaio in sala – interpretato da un incredibile Pierfrancesco Favino. Il film forse più politico del regista, che non vuole giudicare l’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista, ma riaccendere i riflettori su un uomo di cui nessuno parla più. Amelio: “Forse era il caso dopo 20 anni dalla morte di fare una piccola, giusta e credo opportuna riflessione su un uomo politico discutibile, discusso, amato, odiato ma non da coprire in un silenzio assordante come succede da decenni, il nome Craxi fa paura, io mi ricordo nei sondaggi… nella classifica dei cattivi era ... Leggi la notizia su notizie

