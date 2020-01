Giallo su Lotteria Italia: l’istanza ai Monopoli di stato e Guardia di Finanza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In tutto sono 60 mila euro, una cifra molto lontana dai montepremi milionari ormai consueti, ma i tre biglietti della Lotteria Italia2019 da 20 mila euro venduti a Ferno (Varese) rappresentano un vero e proprio rompicapo matematico, un Giallo, soprattutto per gli addetti ai lavori: sono pressoché consecutivi, hanno la stessa serie e i primi cinque numeri uguali – P474343, P474346, P474348 – un caso che, secondo le leggi della probabilità, può verificarsi una volta su 2,6 miliardi di miliardi. Non solo: nell’elenco ufficiale dei biglietti vincenti pubblicato dai Monopoli di stato, due dei tre tagliandi di Ferno sono uno sopra l’altro, mentre in generale l’ordine non progressivo. Una vicenda prima segnalata su Twitter da Selvaggia Lucarelli, poi rimbalzata su siti e sui media e che ha portato il Codacons a presentare una ... Leggi la notizia su howtodofor

