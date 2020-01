GF Vip, Serena Enardu vuole un confronto con Pago: Pupo la attacca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Serena Enardu vuole chiarire con Pago del Grande Fratello Vip: il pubblico esaudirà il suo desiderio? La prima puntata del GF Vip di Alfonso Signorini è iniziata da qualche ora, e ne sono successe già di tutti i colori. E a far maggiormente discutere il pubblico a casa è stato indubbiamente Pago. Il motivo? La sua ex fidanzata Serena Enardu si è presentata stasera in studio dinanzi a Alfonso Signorini per chiedere al GF Vip 4 la chance di potersi confrontare con il suo ex perchè è convinta che tra loro non sia stata scritta ancora la parola fine. Gli autori però hanno preferito che questa decisione venga presa dai telespettatori, i quali sono stati chiamati al televoto per decidere se far incontrare Venerdì prossimo Pago e Serena Enardu. Il pubblico a casa darà a questa (ex) coppia questa opportunità? Anticipazioni GF Vip 4, Pupo attacca Serena Enardu: “Cerca solo ... Leggi la notizia su lanostratv

